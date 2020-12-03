Буэнос-Айрес, , 15:56 — REGNUM Легенда мирового футбола, бразильский футболист Пеле написал открытое прощальное письмо другому легендарному игроку — аргентинцу Диего Марадоне, который скончался в конце ноября 2020 года. Соответствующую запись Пеле опубликовал на своей странице в Instagram.

«Сегодня прошло семь дней с тех пор, как ты ушёл. Многие люди любили сравнивать нас всю свою жизнь. Ты был гением, который очаровал весь мир. Фокусник с мячом у ног. Настоящая легенда. Но прежде всего для меня ты всегда будешь большим другом, с еще большим сердцем. Сегодня я знаю, что мир был бы намного лучше, если бы мы могли меньше сравнивать друг друга и больше восхищаться друг другом. Итак, я хочу сказать, что ты несравненен», — написал Пеле.

По его словам, путь Марадоны в жизни был «отмечен честностью», а сам аргентинец научил всех «любить и говорить «Я люблю тебя» гораздо чаще: «Твой быстрый уход не позволил мне сказать тебе об этом, поэтому я просто напишу: я люблю тебя, Диего».

Бразилец также поблагодарил Марадону «за всё наше путешествие» и выразил надежду на то, что на небесах оба спортсмена будут играть в одной команде: «И это будет первый раз, когда я торжествующе поднимаю кулак в воздух на поле, не празднуя гол. Это будет потому, что я наконец-то смогу снова обнять тебя».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Диего Марадона скончался 25 ноября из-за остановки сердца.