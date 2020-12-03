Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 15:34 — REGNUM Нападающий «Спартака» Педро Роша вернётся в московский клуб после окончания срока аренды. Об этом 3 декабря сообщает UOL.

По информации издания, бразильский клуб «Фламенго», за который Роша играл на правах аренды, не хочет продлевать соглашение с 26-летним форвардом.

Отмечается, что во «Фламенго» хотят сократить расходы и сохранить лидеров команды. «Спартак» требует за Рошу €6 млн, но в Бразилии сомневаются, что он стоит таких денег.

В 2017 году Роша перешёл в «Спартак» из «Гремио» за €12 млн. За московский клуб он провёл всего 19 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. С начала 2020 года он играет за «Фламенго» на правах аренды.