Варшава, , 15:27 — REGNUM Официально отложен боксерский поединок, который должен был состояться 12 декабря в Лондоне между поляком Кшиштофом Гловацким и британцем Лоуренсом Околи. Победитель должен был получить пояс чемпиона мира среди юниоров в супертяжелом весе. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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Журналисты отмечают, что поединок перенесен на неопределенный срок в связи с тем, что у Гловацкого была подтверждена коронавирусная инфекция.

Ранее польский боксер уже дважды становился чемпионом мира в супертяжелом весе в разных возрастных категориях — в 2015—2016 и 2018−2019 годах.