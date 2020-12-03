Хабаровск, , 14:47 — REGNUM Хабаровский «Амур» одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:2.

В составе «Амура» шайбы забросили Александр Полунин, Михал Йордан, Вячеслав Ушенин, Дмитрий Архипов, Гинек Зогорна и Владимир Бутузов.

У «Спартака» точными бросками отметился Анатолий Никонцев, оформивший дубль.

На сегодняшний день «Амур» занимает 19-е место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 28 очков после 34 матчей. «Спартак» идёт на 13-м месте, на его счету 34 очка после 32 игр.

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