Вашингтон, , 14:41 — REGNUM Гол российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина признан лучшим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в XXI веке по версии зрителей телеканала Sportsnet.

Овечкин забросил шайбу в ворота соперника с острого угла, лёжа на спине. Это произошло 16 января 2006 года в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Финиксом» (нынешнее название — «Аризона»).

Зрители выбирали лучший из двух голов. В финале голосования гол Овечкин опередил шайбу, заброшенную канадцем Риком Нэшем после сольного прохода в матче против «Финикса» 17 января 2008 года.