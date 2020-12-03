Москва, , 14:05 — REGNUM Сборная России по лыжным гонкам пока не приняла окончательного решения об участии в многодневном турнире «Тур де Ски». Об этом 3 декабря заявил тренер российской сборной Маркус Крамер.

«На данный момент мы не знаем, что будем делать с «Тур де Ски», — приводит слова Крамера норвежское издание VG.

По его словам, возможный отказ команд Норвегии, Швеции и других может повлиять на решение России относительно «Тур де Ски», поскольку российские лыжники хотят соревноваться с лучшими спортсменами.

Начало «Тур де Ски» запланировано на 1 января.

Ранее сборные Норвегии, Швеции и Финляндии отказались от участия в этапах Кубка мира в декабре из-за пандемии коронавируса. Решение об участие в «Тур де Ски» они должны принять позже.

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