Москва, , 13:24 — REGNUM Соглашения о сотрудничестве в сфере развития футбола подписали Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз (РФС) с Хакасией, а также Амурской и Калужской областями. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба Минспорта.

Отмечается, что соглашения подписаны в рамках реализации стратегии развития футбола до 2030 года и федерального проекта «Спорт — норма жизни».

В перечисленных регионах будут организованы новые турниры и создана единая система любительских лиг. Кроме того, будет вестись подготовка тренеров и судей, модернизироваться инфраструктура.

По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, будет уделено особое внимание развитию женского футбола.

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