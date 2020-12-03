Контиолахти, , 12:09 — REGNUM Российская биатлонистка Лариса Куклина пропустит ближайший этап Кубка мира из-за травмы руки. Об этом 3 декабря сообщил старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов.

«Лариса сама обратилась, пожаловалась на то, что тянет руку. Захотела взять паузу, поэтому такое решение», — приводит слова Шашилова пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Второй этап Кубка мира пройдёт 3−6 декабря в финском Контиолахти. На первом этапе Кубка мира, который прошёл там же, Куклина упала во время спринтерской гонки.