Москва, , 12:04 — REGNUM Возглавляющий подмосковные «Химки» Игорь Черевченко признан лучшим тренером ноября в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба РПЛ.

За Черевченко единогласно проголосовали болельщики, а также журналисты телеканала «Матч Премьер» и эксперты РПЛ.

Под руководством Черевченко «Химки» одержали победы в трёх матчах из четырёх в ноябре — над «Рубином» (2:0), «Уфой» (2:1) и «Краснодаром» (1:0).

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