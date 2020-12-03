Казань, , 12:16 — REGNUM В столице Татарии 5 декабря состоятся XXX Всероссийские соревнования по самбо, посвященные памяти мастера спорта международного класса Накипа Мадьярова. Мероприятие пройдет в казанском дворце единоборств «Ак Барс», сообщает пресс-служба минспорта РТ.

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Организаторы запланировали торжественную церемонию открытия начать в 10:00. Поучаствовать в соревнованиях намерены порядка 500 девушек и юношей из 21 региона России. Татарию представят 19 команд из Казани, Нижнекамска, Альметьевска, Чистополя и других городов республики.

Финальные поединки и награждение победителей состоятся в 17:00. Соревнования в связи с эпидемиологической ситуацией решено провести без зрителей.

ИА REGNUM ранее сообщало, при благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке предстоящей зимой в Казани запланировали провести 33 спортивно-массовых мероприятия по 10 зимним видам спорта, охватив при этом более 30 тыс. участников.

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