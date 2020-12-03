Москва, , 11:58 — REGNUM Лучшим футболистом ноября в Российской премьер-лиге (РПЛ) признан полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба РПЛ.

Байрамян получил голоса экспертов РПЛ и болельщиков. А журналисты телеканала «Матч Премьер» отдали голос за вратаря «Химок» Илью Лантратова.

На награду лучшему игроку месяца также претендовали полузащитники Далер Кузяев («Зенит»), Александр Трошечкин («Химки») и Даниил Лесовой («Динамо»).

В ноябре Байрамян забил три гола в двух матчах — против «Рубина» и «Динамо».

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