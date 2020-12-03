Москва, 3 декабря 2020, 11:31 — REGNUM Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заразилась коронавирусом. Об этом 3 декабря сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
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«Результаты тестирования на COVID-19 спортсменки дали положительный результат», — говорится в сообщении.
Туктамышева не выступит на заключительном, пятом этапе Кубка России по фигурному катанию, который пройдёт 5−8 декабря в Москве.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский фигурист Дмитрий Алиев пропустит пятый этап Кубка России из-за заражения коронавирусом.
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