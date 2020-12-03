Москва, , 11:26 — REGNUM Российский фигурист Дмитрий Алиев заразился коронавирусом. Об этом 3 декабря сообщил его тренер Евгений Рукавицын.

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«У Димы положительный тест на коронавирус, поэтому этап Кубка России в Москве мы вынуждены пропустить», — цитирует Рукавицына пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

По его словам, спортсмен надеется восстановиться к чемпионату России и выступить в Челябинске.

Алиев является чемпионом Европы по фигурному катанию. Пятый этап Кубка России пройдет с 5 по 8 декабря в Москве.