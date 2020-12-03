Москва, , 11:10 — REGNUM Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес стал лауреатом премии «Джентльмен года». Об этом 3 декабря сообщает «Комсомольская правда», которая ежегодно вручает данную награду.

В тройку претендентов по итогам голосования болельщиков вошли защитник «Спартака» Георгий Джикия, а также Фернандес и хавбек «Ростова» Маттиас Норманн.

На втором этапе голосования жюри выбрало Фернандеса, который на один балл обогнал Джикию.

Премия вручается с 1994 года футболистам, которые придерживаются честной игры и являются образцом поведения как на поле, так и за его пределами. В 2019 году приз был вручён защитнику «Зенита» Юрию Жиркову.