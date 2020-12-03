Турин, Италия, , 10:51 — REGNUM Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил 750-й гол в карьере. Об этом 3 декабря сообщает Opta.

Роналду забил один гол в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Ювентус» принимал киевское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:0.

Этот мяч стал для португальского форварда 750-м в карьере. Больше всего он забил за «Реал» — 450 голов. В составе «Манчестер Юнайтед» он отличился 118 раз. За «Ювентус» он забил 75 мячей. Также на его счету пять голов за «Спортинг». За сборную Португалии он забил 102 гола.

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