Ташкент, , 09:42 — REGNUM Футболисты и болельщики команды «Нефтчи» из Ферганы избили главного судью матча Шавката Насибуллаева, сообщает издание «Газета.uz».

1 декабря в Фергане состоялся решающий матч про-лиги Узбекистана за выход в суперлигу. На поле сошлись ферганский «Нефтчи» и команда «Турон» (Яйпан). Игра завершилась беспорядками с участием футболистов и болельщиков.

«Нефтчи» проиграл «Турону» со счетом 1:0. «Турон» впервые вышел в суперлигу. Ферганской команде достаточно было сыграть вничью. На 80-й минуте болельщики возмутились решением судьи, который не назначил пенальти.

По итогу матча футболисты, сотрудники и болельщики команды «Нефтчи» набросились на главного судью и начали его избивать. Сотрудники полиции не могли сразу установить порядок и обеспечить безопасность судьям.

За игрой с трибуны наблюдал глава Ферганской области Хайрулла Бозоров и руководство Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Представитель ПФЛ Шерзод Раджабов назвал инцидент «неприятным и печальным» событием.

Инцидент также прокомментировал футбольный эксперт Алишер Никимбаев. Он сказал, что виновные должны понести наказание. «И не имеет никакого значения, допускал ли ошибки арбитр», — уточнил эксперт.

Он также раскритиковал руководство ПФЛ, которое не смогло обеспечить безопасность для судей. Никимбаев отметил, что матч организовывали восемь специальных сотрудников ПФЛ. Однако они не смогли организовать даже коридора для судей.

Эксперт не надеется на достойный ответ представителей лиги. «Остаётся только понять, есть ли в Узбекистане люди, способные призвать к ответу ПФЛ», — добавил Никимбаев.