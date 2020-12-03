Манчестер, Великобритания, , 09:15 — REGNUM ПСЖ одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе ПСЖ дубль оформил нападающий Неймар, ещё один гол забил защитник Маркиньос. «Манчестер Юнайтед» ответил мячом форварда Маркуса Рашфорда.

В группе Н три команды — «Манчестер Юнайтед», ПСЖ и «РБ Лейпциг» — набрали по девять очков. Турецкий «Башакшехир» с тремя очками идёт на четвёртом месте.

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