Ташкент, , 09:14 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств UFC Хабиб Нурмагомедов пообещал вернуться в Узбекистан с большим турниром. Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram.

Нурмагомедов отметил, что жители Узбекистана всегда принимают гостей с теплом. «У нас много проектов в этой стране, и очень скоро мы сюда вернёмся с большим турниром», — написал боец.

Отметим, 2 декабря Хабиб Нурмагомедов прибыл в Ташкент, где провел тренировку с узбекистанскими бойцами смешанных единоборств. В этот же день состоялось несколько встреч и мероприятий с участием чемпиона UFC.

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