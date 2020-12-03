Турин, Италия, , 09:10 — REGNUM Туринский «Ювентус» одержал победу над киевским «Динамо» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Ювентуса» голы забили нападающие Федерико Кьеза (21), Криштиану Роналду (57) и Альваро Мората (66).

«Ювентус» занимает второе место в группе G, в активе команды 12 очков. «Динамо» с одним очком идёт на третьем месте.

Читайте также: «Барселона» без Месси разгромила «Ференцварош» в ЛЧ