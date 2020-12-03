Будапешт, , 08:58 — REGNUM «Барселона» одержала победу над венгерским «Ференцварошем» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Барселоны» голы забили нападающие Антуан Гризманн, Мартин Брайтвайт и Усман Дембеле, реализовавший пенальти.

«Барселона» занимает первое место в группе G, в активе команды 15 очков. «Ференцварош» с одним очком идёт на четвёртом месте.

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