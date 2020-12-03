Дортмунд, Германия, , 08:33 — REGNUM Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с римским «Лацио» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 44-й минуте счёт открыл защитник «Боруссии» Рафаэл Геррейру. А на 67-й минуте форвард «Лацио» Чиро Иммобиле восстановил равновесие, реализовав пенальти.

«Боруссия» занимает первое место в группе F, в активе команды 10 очков. «Лацио» с девятью очками идёт на втором месте.

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