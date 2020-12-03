Брюгге, Бельгия, , 08:19 — REGNUM «Зенит» потерпел разгромное поражение от бельгийского «Брюгге» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 0:3, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Брюгге» голы забили полузащитники Шарль де Кетеларе (33), Ханс Ванакен (58), реализовавший пенальти, и нападающий Ноа Ланг (73).

Отметим, что футболисты «Зенита» за весь матч не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.

«Брюгге» занимает третье место в группе F, в активе команды семь очков. «Зенит» с одним очком идёт на четвёртом месте.

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