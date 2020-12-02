Нью-Йорк, США, , 22:29 — REGNUM Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн рассказал о шансах начать новый сезон лиги 1 января.

«Работа в этом направлении продолжается. На нее во многом влияет то, что мы слышим от медицинских экспертов», — приводит слова Беттмэна Sport Business Journal.

Напомним, что регулярный чемпионат прошлого сезона был досрочно завершен в марте, а плей-офф состоялся в специальном «пузыре» в августе-сентябре. Обладателем Кубка Стэнли стала «Тампа-Бэй Лайтнинг».