Мадрид, , 22:08 — REGNUM Защитник мадридского «Атлетико» Хосе Хименес будет вынужден пропустит ближайшие матчи команды.

По данным портала AS, врачи диагностировали игроку проблемы с мышцами бедра. Напомним, что он досрочно покинул поле в матче против «Баварии» на 68-й минуте.

Ожидается, что уругваец восстановится к матчу против «Эльче», который состоится 20 декабря. Следовательно, Хименес не сможет помочь «Атлетико» в матчах с «Реалом» и «Вальядолидом» в Ла Лиге, «Ред Булл Зальцбург» в Лиге чемпионов и «Кардассаром» в Кубке Испании.