Мадрид, 2 декабря 2020, 22:08 — REGNUM Защитник мадридского «Атлетико» Хосе Хименес будет вынужден пропустит ближайшие матчи команды.
По данным портала AS, врачи диагностировали игроку проблемы с мышцами бедра. Напомним, что он досрочно покинул поле в матче против «Баварии» на 68-й минуте.
Ожидается, что уругваец восстановится к матчу против «Эльче», который состоится 20 декабря. Следовательно, Хименес не сможет помочь «Атлетико» в матчах с «Реалом» и «Вальядолидом» в Ла Лиге, «Ред Булл Зальцбург» в Лиге чемпионов и «Кардассаром» в Кубке Испании.