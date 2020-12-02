Санкт-Петербург, , 21:32 — REGNUM Согласно информации «Чемпионата», петербургский «Зенит» заинтересован в услугах полузащтиника «Штутгарта» Николаса Гонсалеса.

По данным источника, «сине-бело-голубые» в ближайшее время предпримут попытку подписать соглашение с 22-летним игроком. Российский клуб готов предложить за переход 30 миллионов евро.

«Штутгарт» приобрел аргентинского полузащитника в 2018 году за 8,5 миллиона евро из «Архентинос Хуниорс». Действующее соглашение сторон рассчитано до лета 2024 года.

Напомним, что летом 2019 года московский ЦСКА пытался переманить футболиста, но «Штутгарт» запросил за футболиста 10 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Гонсалес 5 матчей в чемпионате Германии и 4 (3+1) очка по системе «гол+пас».