Краснодар, , 20:39 — REGNUM 2 декабря на стадионе «Краснодар» состоится матч пятого тура Лиги чемпионов 2020/21 «Краснодар» — «Ренн».

Бригада арбитров: Уильям Коллам | Фрэнсис Коннор | Дэвид Макгичи.

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Рамирес, Кайо, Смольников, Кабелла, Газинский, Вандерсон, Классон, Вилена, Берг.

«Ренн»: Сален, Да Сильва, Ньямси, Трюффер, Траоре, Камавинга, Леа Силики, Н’Зонзи, Буриго, Доку, Юну.

Первый матч между «Ренном» и «Краснодаром» завершился со счетом 1:1.