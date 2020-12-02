Ярославль, 2 декабря 2020, 19:58 — REGNUM 2 декабря при участии губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова состоялось первое установочное заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Следж-хоккей». Об этом сообщили в правительстве региона. Накануне команда области впервые вышла на лед после трех месяцев «сухих» тренировок в спортзале.
В ярославской команде по следж-хоккею играют ребята с диагнозом «детский церебральный паралич» и нарушениями опорно-двигательного аппарата. В совещании в формате видеоконференц-связи приняла участие главный внештатный специалист Минздрава России по детской реабилитации Татьяна Батышева. Она поблагодарила губернатора за развитие этого вида спортивной реабилитации.
В следж-хоккее дети с ограниченными возможностями учатся работе в команде, начинают использовать свое тело так, как не могли это делать раньше.
Большинство ребят обследовали специалисты Научно-практического центра детской психоневрологии города Москвы.
Как сообщили в правительстве Ярославской области, в реализации социального проекта активное участие принимают организации-спонсоры: группа компаний «Финго», АКБ «Фора-Банк», ПАО «Сбербанк», ООО «Полиграф Принт». Для команды специально изготовлены учебно-тренировочные сани и специализированные клюшки, приобретены хоккейная экипировка. С детьми работают два тренера, врач ЛФК и спортивной медицины, невролог, методист, волонтеры. Первая игра запланирована на 28 декабря. Соперники приедут из Москвы.