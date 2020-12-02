Анкара, , 19:55 — REGNUM 2 декабря в рамках пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов 2020/21 в Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» пройдет матч между командами «Истанбул» и «Ред Булл Лейпциг». На матче будет работать бригада арбитров во главе с Карлосом дел Серро Гранде.

Стартовые составы команд:

«Истанбул»: Гюнок, Рафаэл, Ба, Гульбрандсен, Тюрюч, Шкртел, Болинголи-Мбомбо, Родригес, Кавечи, Озджан, Вишча.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Анхелиньо, Упамекано, Конате, Хайдара, Мукиэле, Кампль, Ольмо, Форсберг, Забитцер, Поульсен.