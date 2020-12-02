Копенгаген, 2 декабря 2020, 19:36 — REGNUM 2 декабря в рамках первого раунда нижней сетки онлайн-турнира по дисциплине CS: GO DreamHack Masters Winter 2020 Europe датчане из North выбили белорусскую команду Nemiga со счетом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
MVP встречи по мнению пользователей HLTV был признан 18-летний датский киберспортсмен Кристоффер «Kristou» Ааманд, набравший статистику 57−42.
В следующем раунде North встретятся с проигравшей командой из пары GODSENT — mousesports. Nemiga покинули турнир, заняв 13−16-е место.