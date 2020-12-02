Копенгаген, 2 декабря 2020, 16:54 — REGNUM Astralis со счетом 16:14 обыграли Liquid на первой карте первого раунда нижней сетки онлайн-турнира по CS: GO DreamHack Masters Winter 2020, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Самым ценным игроком первой карты (Vertigo) стал 25-летний датский снайпер Николай «device» Ридз, набравший статистику 27−16.
Второй картой противостояния станет Inferno — выбор датчан из Astralis.
Проигравшая в этом матче команда покинет DreamHack Masters Winter 2020, заняв 13−16-е место.