Москва, , 15:38 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что до сих пор проходит проверки на допинг в Американском антидопинговом агентстве (USADA). Об этом 2 декабря он сказал на пресс-конференции.

«Мне сказали, что я у них в списке как действующий боец. Меня в Дагестане дома протестировали, они пришли ко мне», — сказал Нурмагомедов.

Он рассказал, что его будут тестировать в течение шести месяцев после боя с Джастином Гэтжи, который прошёл 24 октября. Всего он сдал «46 или 47» тестов.

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