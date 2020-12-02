Москва, , 15:14 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов допустил, что согласился бы провести матч-реванш с Конором Макгрегором за $100 млн. Об этом 2 декабря он заявил на пресс-конференции.

«Соперником удивить тяжело. И Макгрегора, и Порье я придушил, что мне с ними выяснять? Если деньги мне дадут, около 100 миллионов — вот это уже проблема», — сказал Нурмагомедов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хабиб Нурмагомедов заявил, что пока не планирует проводить выставочные бои.

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