Москва, , 14:48 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов пока не планирует проводить выставочные бои. Об этом 2 декабря он заявил на пресс-конференции.

«Я за время карьеры наелся схватками. Нет интереса. Хотелось бы отдохнуть, я только недавно закончил», — заявил Нурмагомедов.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC. Всего на его счету 29 побед и ни одного поражения.

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