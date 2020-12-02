Хельсинки, 2 декабря 2020, 14:05 — REGNUM Сборная Финляндии по лыжным гонкам два этапа Кубка мира, которые пройдут в декабре. Об этом 2 декабря сообщили в Ассоциации лыжного спорта Финляндии.
«Тренерский штаб сборной Финляндии по лыжным гонкам совместно с экспертами в медицинской сфере принял решение об отказе от участия в этапах Кубка мира из-за ситуации с коронавирусом», — говорится в сообщении.
Таким образом, сборная Финляндии пропустит этапы Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе (12−13 декабря) и Дрездене (19−20 декабря). Решение об участии в соревнованиях 2021 года будет принято позже.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, декабрьские этапы Кубка мира пропустят сборные Норвегии и Швеции.
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