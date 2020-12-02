Стокгольм, , 13:28 — REGNUM С этапов Кубка мира по лыжным гонкам снялась сборная Швеции. Об этом 2 декабря сообщает издание Expressen.

«Очень непростое решение, но оно принято в интересах здоровья лыжников», — заявил менеджер команды Даниэль Фореус.

Таким образом, сборная Швеции пропустит этапы Кубка мира в Давосе (Швейцария) и Дрездене (Германия).

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря сборная Норвегии по лыжным гонкам снялась с Кубка мира.

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