Манама, , 13:04 — REGNUM Французский пилот команды «Формулы-1» «Хаас» Ромен Грожан выписан из больницы после аварии на Гран-при Бахрейна. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба команды.

«Грожан выписан из больницы. Он продолжит курс лечения ожогов на спине и руках и останется в Бахрейне на какое-то время», — говорится в сообщении.

29 ноября Грожан попал в серьёзную аварию на Гран-при Бахрейна. На первом круге он столкнулся с российским пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом.

После этого машина Грожана врезалась в барьер, загорелась и развалилась на две части. Пилот был госпитализирован с ожогами и переломом пальца.

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