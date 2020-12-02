Доха, , 12:56 — REGNUM Строительство четвёртого стадиона к чемпионату мира по футболу — 2022 завершилось в Катаре. Об этом 2 декабря сообщает верховный комитет страны по проведению турнира.

Церемония открытия стадиона «Аль-Райян» пройдёт 18 декабря — в Национальный день Катара и ровно за два года до финала ЧМ-2022.

18 декабря на стадионе состоится финал Кубка Эмира, в котором встретятся «Аль-Садд» и «Аль-Араби». Во время чемпионата мира арена примет семь матчей, включая 1/8 финала.

Ранее в Катаре были открыты три стадиона — «Международный стадион «Халифа», а также «Аль-Джануб» и «Эдьюкейшн Сити». Чемпионат мира пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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