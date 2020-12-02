Манама, , 12:23 — REGNUM Британского пилота «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона заменит его соотечественник Джордж Расселл на Гран-при Сахира. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба «королевских автогонок».

Расселл является членом юниорской программы команды «Мерседес». Он проводит второй сезон в «Формуле-1», выступая за «Уильямс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хэмилтон, который является семикратным чемпионом «Формулы-1», заразился коронавирусом. Из-за этого он пропустит Гран-при Сахира, который пройдёт с 4 по 6 декабря в Бахрейне.

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