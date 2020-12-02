Каннаполис, , 11:36 — REGNUM Немецкий гонщик Мик Шумахер, выступающий в «Формуле-2», будет пилотом команды «Формулы-1» «Хаас» в сезоне-2021. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба команды.

Мик Шумахер является сыном семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. В текущем сезоне после 11 этапов «Формулы-2» он возглавляет общий зачёт, имея в активе 205 очков.

Партнёром Шумахера по «Хаасу» в сезоне-2021 будет российский гонщик Никита Мазепин, о подписании контракта с которым было объявлено 1 декабря.

Выступавшие за «Хаас» в 2020 году француз Ромен Грожан и датчанин Кевин Магнуссен не продлили контракты с командой.

Читайте ранее в этом сюжете: Команда «Формулы-1» «Хаас» подписала контракт с Мазепиным