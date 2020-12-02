Москва, , 11:20 — REGNUM К руководству и тренерскому штабу московского «Локомотива» не будет применено никаких санкций в связи с вылетом из Лиги чемпионов. Об этом 2 декабря заявил член совета директоров клуба Юрий Нагорных.

«Нет, относительно руководства, тренеров никаких оргвыводов не будет», — цитирует Нагорных «Спорт-экспресс».

По его словам, в клубе будут думать об усилении команды в зимнее трансферное окно, чтобы «в следующем сезоне выглядеть более сильным коллективом».

Напомним, «Локомотив» лишился шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов после поражения в матче пятого тура группового этапа от «Ред Булл Зальцбург» (1:3).

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