Богота, , 11:14 — REGNUM Португальский тренер Карлуш Кейруш отправлен в отставку с поста наставника сборной Колумбии. Об этом 2 декабря сообщается на сайте федерации футбола страны.

С сегодняшнего дня в Колумбии начнут поиск нового главного тренера для национальной сборной.

Кейруш возглавлял сборную Колумбии с февраля 2019 года. В настоящее время занимает седьмое место в южноамериканской отборочной группе чемпионата мира — 2022, на счету команды четыре очка в четырёх турах.

В последних двух матчах колумбийцы потерпели разгромные поражения — от Уругвая (0:3) и Эквадора (1:6).