Москва, , 10:54 — REGNUM В Москве прошёл первый в истории России матч среди незрячих хоккеистов. В нём приняли участие юные спортсмены из Москвы и Чебоксар, сообщается на сайте Детской следж-хоккейной лиги.

На ледовой арене «Спартак» состоялся первый хоккейный матч среди незрячих спортсменов. Клюшки скрестили две подростковые команды — московская «Фортуна» и чебоксарский «Юман». Матч завершился со счетом 6:7 в пользу чебоксарских хоккеистов.

Хоккей для незрячих в России появился в прошлом году. Команды созданы в трёх городах, в них играют ребята в возрасте от семи до 15 лет. В частности, хоккейная команда «Юман» сформирована в 2020 году в рамках реализации грантового проекта «Хоккей без границ».

Для хоккеистов с ограничениями по зрению и слепых действуют специальные правила, и устанавливается соответствующее оборудование. К примеру, шайба по размеру больше, чем при обычном хоккее, и сделана из стали. Благодаря установленным внутри шарикоподшипникам, она издаёт определенные звуки, что помогает ориентироваться спортсменам. Кроме того, хоккеисты ориентируются при помощи специального свистка с ультразвуком и постукиванием клюшками.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков по итогам ноября. Лучшим голкипером признан Доминик Фурх из минского «Динамо», лучшим защитником стал Алексей Емелин из омского «Авангарда». Среди нападающих лучшим признан форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин, а среди новичков — 21-летний форвард нижегородского «Торпедо» Иван Чехович.