Варшава, , 10:25 — REGNUM С 1 декабря должность председателя Польской хоккейной лиги занимает Марта Завадская, которая до этого занимала должность комиссара Лиги. Впервые в истории данный пост заняла женщина. Об этом передает Polskie Radio 24.

Марта Завадская заняла новую должность после того, как предыдущий председатель хоккейной лиги Польши Мирослав Минкин занял должность председателя Польской хоккейной ассоциации — единственного акционера Польской хоккейной лиги.

«Ранее я занимала должность комиссара Польской хоккейной лиги. И в этом вопросе ничего не изменится. Я совмещу работу комиссара с новой функцией председателя», — заявил Завадская.

Помимо этого, девушка является членом правления Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) — высшей структуры в мировом хоккее, а также сопредседателем судейского комитета IIHF.

«У Лиги и Ассоциации есть конкретные цели и пути развития, и я верю, что вместе с Мартой Завадской нам удастся достичь всех приоритетов польского хоккея с шайбой», — прокомментировал назначение Мирослав Минкин, новый председатель Польской хоккейной ассоциации.

Польская хоккейная лига была основана 26 апреля 2013 года. Начиная с сезона 2013/2014 компания взяла на себя организацию и управление играми высшей хоккейной лиги в Польше.