Варшава, , 10:24 — REGNUM Известный польский футболист Роберт Левандовский стал номинантом на попадание в «Команду года» по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «Команда года» представляет из себя сборную из лучших игроков Европы по итогам календарного года. Об этом передает Polskie Radio 24.

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Левандовский в 2020 году выиграл пять трофеев с клубом: победа в Бундеслиге Германии, в Кубке Германии, в Лиге чемпионов, а также в Суперкубке Германии и Суперкубке УЕФА. В первых трех перечисленных турнирах футболист стал лучшим бомбардиром.

В этом году капитан сборной Польши уже получил награду как лучший игрок сезона 2019/2020 в Европе, а также попал в список игроков, номинированных по результатам опроса ФИФА (Всемирной ассоциации футбола) на звание лучшего футболиста 2020 года.

Попадет ли Левандовский в «Команду года» — решат болельщики путем интернет-голосования, которое завершится в январе следующего года. За попадание в заветную сборную лучших польскому нападающему предстоит соперничать с 14 коллегами по амплуа. Среди них будут Эрлинг Хааланд, Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе, Неймар, Жоао Феликс, Серж Гнабри, Чиро Иммобиле, Гарри Кейн, Ромелу Лукаку, Садио Мане, Мохамед Салах, Лионель Месси, Криштиану Роналду и Рахим Стерлинг.