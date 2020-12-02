Ливерпуль, Великобритания, , 09:26 — REGNUM «Ливерпуль» одержал победу над амстердамским «Аяксом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Единственный гол в матче забил полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс на 58-й минуте.

«Ливерпуль» занимает первое место в группе D, в активе команды 12 очков. «Аякс» с семью очками идёт на третьем месте.

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