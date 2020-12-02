Бергамо, Италия, , 09:21 — REGNUM «Аталанта» сыграла вничью с «Мидтьюлланном» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 13-й минуте защитник «Мидтьюлланна» Александр Шольц открыл счёт ударом с линии штрафной площади. Во втором тайме «Аталанта» смогла отыграться, отличился защитник Кристиан Ромеро (79).

«Аталанта» занимает второе место в группе D, в активе команды восемь очков. «Мидтьюлланн» с одним очком идёт на четвёртом месте.

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