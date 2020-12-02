Марсель, Франция, , 09:10 — REGNUM «Марсель» одержал победу над «Олимпиакосом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 33-й минуте полузащитник «Олимпиакоса» Мохамед Камара открыл счёт. Во втором тайме «Марсель» сумел забить два гола с пенальти, оба 11-метровых удара реализовал хавбек Димитри Пайет (55, 75).

«Марсель» занимает четвёртое место в группе C, в активе команды три очка. «Олимпиакос» с тремя очками идёт на третьем месте.

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