Порту, Португалия, , 09:03 — REGNUM Португальский «Порту» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 0:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 82-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус забил гол, который был отменён после просмотра видеоповтора.

Благодаря этой ничье «Порту» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, команда занимает второе место в группе С, в активе команды 10 очков. «Манчестер Сити» с 13 очками идёт на первом месте.

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