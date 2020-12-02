Мёнхенгладбах, Германия, , 08:52 — REGNUM Миланский «Интер» одержал победу над мёнхенгладбахской «Боруссией» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Интера» голы забили защитник Маттео Дармиан (17) и нападающий Ромелу Лукаку (64, 73), оформивший дубль. У «Боруссии» дублем отметился форвард Алассан Плеа.

На сегодняшний день «Интер» занимает четвёртое место в группе B, в активе команды пять очков. «Боруссия» с восемью очками идёт на первом месте.

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