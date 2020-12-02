Тегеран, , 14:25 — REGNUM 1 декабря спортивный директор сборной Ирана по баскетболу Масуд Гасеми заявил, что мужская сборная примет участие в третьем этапе отборочного турнира FIBA Asia с новыми силами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

После победы над Саудовской Аравией Иран уступил Сирии со счетом 77: 70 в отборочном матче Кубка Азии FIBA-2021 в Дохе. «Неучастие в соревнованиях в течение примерно 10 месяцев привело к снижению производительности игроков, и это привело к проигрышу сборной в последнем матче», — отметил Гасеми.

«Сирийская сборная никогда не была командой, которую можно недооценивать», — сказал он, подчеркнув, что сборная Сирии провела тренировочные сборы в Казахстане, в то время как Иран не мог провести ни одного товарищеского матча.

Директор также высказал свое несогласие с назначением арабских арбитров на матчи Ирана с другими командами. «Мы будем участвовать в третьем этапе с повышенной готовностью и покажем мастер-класс иранского баскетбола», — подчеркнул он.

Сообщается, что в третьем и заключительном этапе соревнований Иран примет Саудовскую Аравию и Катар в середине февраля 2021 года.